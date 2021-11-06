Несколько сотен сторонников Саакашвили требуют у стен Руставской тюрьмы его перевода в гражданскую клинику, ставят палатки

Митинг у стен Руставской тюрьмы, где в заключении находится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, начался с опозданием почти в три часа.
Организаторы митинга ждали максимального числа своих сторонников, но обещанной оппозицией "грандиозной" акции не случилось, на митинг собрались, по информации грузинских СМИ, несколько сот человек.
Выступления на митинге были в определенной степени однообразными: все выступающие требовали перевода Саакашвили на госпитализацию в гражданскую клинику, говорили о том, что Саакашвили является политическим заключенным, "узником нынешних властей".
В эти часы участники акции начали разбивать палатки у стен Руставской тюрьмы. Из установленных двух десятков палаток две многоместные, остальные - одноместные. Часть участников акции намерена остаться на ночь у стен Руставской тюрьмы.
Грузинские СМИ сообщили, что один из участников акции, которого в срочном порядке увезли на машине скорой помощи из-за проблем со здоровьем, скончался в больнице.
Акция продолжается под надзором полицейских.
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