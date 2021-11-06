Ненефтяной экспорт Азербайджана за 10 месяцев вырос на 42%, в октябре – в 1,5 раза

По итогам января-октября 2021 года экспорт ненефтяной продукции из Азербайджана составил $2,05 млрд, что на 42% больше показателя 10 месяцев 2020 года, сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.
За 10 месяцев общий объем экспорта Азербайджана составил $16,8 млрд. Таким образом, удельный вес ненефтяного экспорта равен 12,2%.
За 10 месяцев 2021 года экспорт продовольственной продукции увеличился 3,2% - до $582,2 млн.
В целом, за 10 месяцев экспорт черных металлов и продукции из них увеличился в 3,2 раза, химической продукции – на 40,6%, сахара и продукции из него - в 1,6 раза, хлопка-волокна – на 87,6%, алюминия и алюминиевой продукции - на 61,7%.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в центре, общий объем экспорта в октябре составил $2,2 млрд. При этом, ненефтяной экспорт в октябре увеличился на 50,4% - до $244,6 млн.
В октябре в структуре ненефтяного экспорта на продовольственные товары пришлось $76,5 млн, непродовольственные - $168,1 млн.
В 2020 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил на сумму $1,9 млрд, что на 5,2% меньше показателя 2019 года. Спад был обусловлен негативным влиянием ограничений из-за COVID-19.
Минэкономики по итогам 2021 года ожидает ненефтяной экспорт в размере свыше $2,2 млрд.
По оценкам Минэкономики, к 2026 году ненефтяной экспорт Азербайджана составит $4 млрд.
Р.Ахмедов
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в конференции по планированию международных учений "Эфес-2022"
Азербайджан, за год после окончания войны с Арменией, направил 114 млн манатов на устранение последствий армянской агрессии
Экспертиза "Спутника V" для подростов подходит к концу - Мурашко
В Азербайджане около 44% населения получило обе дозы вакцины от COVID-19
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Несколько сотен сторонников Саакашвили требуют у стен Руставской тюрьмы его перевода в гражданскую клинику, ставят палатки
Беларусь усиливает состав дежурных сил по ПВО
В МИД талибов заявляют об обещании Китая упростить визовые процедуры для афганских бизнесменов
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Поддержка возрождению Карабаха - вклад «Яркая Победа» от Yelo Bank
В Бакинской высшей школе нефти торжественно отметили День Победы
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии