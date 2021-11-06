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Бизнес и законодательство 06.11.2021 22:53

Ненефтяной экспорт Азербайджана за 10 месяцев вырос на 42%, в октябре – в 1,5 раза

По итогам января-октября 2021 года экспорт ненефтяной продукции из Азербайджана составил $2,05 млрд, что на 42% больше показателя 10 месяцев 2020 года, сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

За 10 месяцев общий объем экспорта Азербайджана составил $16,8 млрд. Таким образом, удельный вес ненефтяного экспорта равен 12,2%.

За 10 месяцев 2021 года экспорт продовольственной продукции увеличился 3,2% - до $582,2 млн.

В целом, за 10 месяцев экспорт черных металлов и продукции из них увеличился в 3,2 раза, химической продукции – на 40,6%, сахара и продукции из него - в 1,6 раза, хлопка-волокна – на 87,6%, алюминия и алюминиевой продукции - на 61,7%.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в центре, общий объем экспорта в октябре составил $2,2 млрд. При этом, ненефтяной экспорт в октябре увеличился на 50,4% - до $244,6 млн.

В октябре в структуре ненефтяного экспорта на продовольственные товары пришлось $76,5 млн, непродовольственные - $168,1 млн.

В 2020 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил на сумму $1,9 млрд, что на 5,2% меньше показателя 2019 года. Спад был обусловлен негативным влиянием ограничений из-за COVID-19.

Минэкономики по итогам 2021 года ожидает ненефтяной экспорт в размере свыше $2,2 млрд.

По оценкам Минэкономики, к 2026 году ненефтяной экспорт Азербайджана составит $4 млрд.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЭКСПОРТ, НЕНЕФТЯНОЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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