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ТЭК 07.11.2021 09:23

В октябре импорт Китаем нефти снизился до минимума с сентября 2018 года

В октябре 2021 года Китай импортировал 37,8 млн тонн нефти - 8,9 млн баррелей в сутки, что является самым низким показателем с сентября 2018 года, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные китайской таможенной статистики.

За 10 месяцев текущего года Китай ввез 425 млн тонн нефти, что на 7,2% меньше в годовом исчислении, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Сокращение импорта наблюдатели связывают с ростом мировых цен на нефть на фоне отказа мировой экономики от ограничений, вызванных пандемией коронавируса, что стимулирует спрос на углеводороды.

Экспорт Китаем нефтепродуктов в октябре снизился на 31,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,95 млн тонн.

Импорт природного газа, включая трубопроводный и сжиженный природный газ, в октябре составил 9,38 млн тонн, что на 24,6% больше, чем в октябре 2020 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]