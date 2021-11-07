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Дальнее зарубежье 07.11.2021 09:34

США осуждают покушение на премьера Ирака, это теракт - Госдеп

Соединенные Штаты осудили ракетный обстрел резиденции премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи в Багдаде и предложили помощь в расследовании атаки, сообщил в воскресенье Госдеп США.

"Этот очевидный акт терроризма, который мы решительно осуждаем, был направлен в самое сердце иракского государства", - говорится в сообщении.

В Вашингтоне отметили, что "с облегчением узнали, что премьер-министр не пострадал".

"Мы находимся в тесном контакте с иракскими силами безопасности, которым поручено защищать суверенитет и независимость Ирака, и предложили нашу помощь в расследовании этого нападения", - заявили в Госдепе.

В ведомстве подчеркнули, что их "приверженность иракским партнерам непоколебима" и что США поддерживают правительство и народ Ирака.

Как сообщалось, беспилотник выпустил ракету по резиденции премьера аль-Каземи в укрепленной Зеленой зоне Багдада рано утром в воскресенье. В правительстве Ирака заявили, что политик не пострадал и "находится в добром здравии".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]