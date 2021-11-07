США осуждают покушение на премьера Ирака, это теракт - Госдеп

Соединенные Штаты осудили ракетный обстрел резиденции премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи в Багдаде и предложили помощь в расследовании атаки, сообщил в воскресенье Госдеп США.

"Этот очевидный акт терроризма, который мы решительно осуждаем, был направлен в самое сердце иракского государства", - говорится в сообщении.

В Вашингтоне отметили, что "с облегчением узнали, что премьер-министр не пострадал".

"Мы находимся в тесном контакте с иракскими силами безопасности, которым поручено защищать суверенитет и независимость Ирака, и предложили нашу помощь в расследовании этого нападения", - заявили в Госдепе.

В ведомстве подчеркнули, что их "приверженность иракским партнерам непоколебима" и что США поддерживают правительство и народ Ирака.

Как сообщалось, беспилотник выпустил ракету по резиденции премьера аль-Каземи в укрепленной Зеленой зоне Багдада рано утром в воскресенье. В правительстве Ирака заявили, что политик не пострадал и "находится в добром здравии".