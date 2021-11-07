В Казахстане шесть человек погибли в результате выброса метана на шахте Абайская

В городе Абай Карагандинской области Казахстана в воскресенье в забое шахты Абайская произошел выброс метана, по предварительной информации, шестеро горняков погибли и двое пострадали, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"7 ноября в 09:30 в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Карагандинской области поступила информация о том, что в городе Абай на шахте Абайская в забое вентиляционного штрека К10 произошел выброс газа метан...", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в воскресенье.

"По предварительной информации, всего в шахте находились 64 работника. В забое 3-К10 - восемь работников (информация уточняется). Из восьми работников, находящихся в забое, шестеро погибли, двое травмированы (состояние уточняется)", - говорится в сообщении.

В настоящее время производится подъем тел на поверхность.

По данным МЧС, 56 человек, находившихся в шахте, "сразу самоэвакуировались".

Обстоятельства и причины выясняются, производственный процесс приостановлен, говорится в сообщении.

По поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина на место происшествия выехала комиссия под руководством главы МЧС Юрия Ильина, проинформировали в пресс-службе.