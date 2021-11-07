В Казахстане шесть человек погибли в результате выброса метана на шахте Абайская

В городе Абай Карагандинской области Казахстана в воскресенье в забое шахты Абайская произошел выброс метана, по предварительной информации, шестеро горняков погибли и двое пострадали, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.
"7 ноября в 09:30 в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Карагандинской области поступила информация о том, что в городе Абай на шахте Абайская в забое вентиляционного штрека К10 произошел выброс газа метан...", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в воскресенье.
"По предварительной информации, всего в шахте находились 64 работника. В забое 3-К10 - восемь работников (информация уточняется). Из восьми работников, находящихся в забое, шестеро погибли, двое травмированы (состояние уточняется)", - говорится в сообщении.
В настоящее время производится подъем тел на поверхность.
По данным МЧС, 56 человек, находившихся в шахте, "сразу самоэвакуировались".
Обстоятельства и причины выясняются, производственный процесс приостановлен, говорится в сообщении.
По поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина на место происшествия выехала комиссия под руководством главы МЧС Юрия Ильина, проинформировали в пресс-службе.
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