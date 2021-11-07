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СНГ 07.11.2021 09:54

Вулкан Эбеко выбросил пепел второй раз за сутки

Вулкан Эбеко, расположенный на северокурильском острове Парамушир, второй раз за сутки выбросил пепел.

"Сегодня в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в 7 км СЗ от г. Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского) произошел пепловый выброс на высоту 2,2 км. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 км", - сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

По информации Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), в городе Северо-Курильск пеплопада и запаха сероводорода не было. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

6 ноября сообщалось, что вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,5 км. Шлейф распространился в юго-западном направлении на расстояние более 5 км.

Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года. По мнению ученых, лавовое извержение Эбеко маловероятно, так как этот вулкан относится к древним затухающим вулканам.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]