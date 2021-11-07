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Здравоохранение 07.11.2021 10:00

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 249,5 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья возросло до 249 млн 538 тыс. 695, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 44 тыс. 795 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 46 млн 461 тыс. 714 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 754 тыс. 278.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 352 тыс. 312, а число умерших от последствий заражения вирусом выросло до 460 тыс. 747.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 874 тыс. 324 заболевших, из них умерли 609 тыс. 388 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 649,2. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 323 человека, в Индии - 330, Бразилии - 2 тыс. 840.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]