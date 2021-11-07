На Украине за сутки выявили более 17,4 тыс. случаев заражения СOVID-19, скончались 449 человек

На Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 17 тыс. 419 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровели 8 тыс. 520 человек, скончались 449, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"За сутки 6 ноября в Украине: зафиксировано 17 тыс. 419 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 тыс. 119, медработников - 195); 131 тыс. 406 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 85 тыс. 340 человек, полностью иммунизированы 46 тыс. 066 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано - 5 тыс. 652 человека; летальных случаев - 449; выздоровели- 8 тыс. 520 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава.
6 ноября сообщалось, что в стране за сутки было зафиксировано 25 тыс. 063 случая заболевания коронавирусом, 5 ноября выявили 26 тыс. 488 заразившихся, 4 ноября сообщалось о 27 тыс.377 инфицированных.
За все время пандемии на Украине коронавирусом заболели 3 млн 075 тыс. 433 человека, выздоровели 2 млн 512 тыс. 756, скончались 72 тыс. 084.
С начала кампании по вакцинации в стране привиты 11 млн 354 тыс. 681 человек, из них получили одну дозу 11 млн 354 тыс. 679, полностью иммунизированы и получили две дозы 7 млн 904 тыс. 573 (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 19 млн 259 тыс. 252 прививки.
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