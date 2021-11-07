Пострадавшие при выбросе метана в шахте в Казахстане находятся в реанимации

Двое горняков, пострадавших при выбросе метана в шахте Абайская в Карагандинской области Казахстана, находятся в реанимации, сообщило госагентство "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.
"7 ноября в многопрофильную больницу имени профессора Х.Ж. Макажанова поступили два работника шахты 1960 и 1963 г.р. У обоих пациентов обнаружено острое отравление шахтными газами, в том числе метаном и угарным газом. Диагноз - токсикогипоксическая энцефалопатия. Пациенты находятся в реанимации", - приводят агентство сообщение пресс-службы.
"Врачами клиники оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отмечается в сообщении.
В воскресенье утром в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Карагандинской области поступила информация о том, что в забое вентиляционного штрека шахты Абайскя произошел внезапный выброс метана. На момент выброса в шахте находилось 64 работника, шестеро из них погибли и двое пострадали. Остальные шахтеры самоэвакуировались.
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