Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9638 RUR   0.0237 GBR   2.2941 TRY   0.1751

Цена на нефть

02.11 $/bbl   WTI 83.91 -0.14 Brent 84.72 0.01

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 07.11.2021 11:00

Пострадавшие при выбросе метана в шахте в Казахстане находятся в реанимации

Двое горняков, пострадавших при выбросе метана в шахте Абайская в Карагандинской области Казахстана, находятся в реанимации, сообщило госагентство "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.

"7 ноября в многопрофильную больницу имени профессора Х.Ж. Макажанова поступили два работника шахты 1960 и 1963 г.р. У обоих пациентов обнаружено острое отравление шахтными газами, в том числе метаном и угарным газом. Диагноз - токсикогипоксическая энцефалопатия. Пациенты находятся в реанимации", - приводят агентство сообщение пресс-службы.

"Врачами клиники оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

В воскресенье утром в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Карагандинской области поступила информация о том, что в забое вентиляционного штрека шахты Абайскя произошел внезапный выброс метана. На момент выброса в шахте находилось 64 работника, шестеро из них погибли и двое пострадали. Остальные шахтеры самоэвакуировались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]