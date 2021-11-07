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Дальнее зарубежье 07.11.2021 11:12

Премьер Ирака после нападения на его резиденцию призвал население страны сохранять спокойствие

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземиобратился к населению страны с призывом проявить хладнокровие вскоре после того, как утром в воскресенье беспилотник выпустил ракету по его резиденции в "зеленой зоне" Багдада.

"Со мной все в порядке, слава Господу, и я нахожусь среди моих людей. Ради Ирака я призываю всех и каждого к спокойствию и сдержанности", - приводятся слова премьера на странице иракского правительства в Twitter.

"Предательские ракеты не лишат мужества тех, у кого есть вера, и не поколеблют стойкость и настойчивость наших героических сил безопасности, кто оберегает благополучие народа и делает то, что правильно", - добавил премьер.

Ранее в правительстве Ирака сообщили, что аль-Каземи в результате атаки не пострадал и "находится в добром здравии". В свою очередь США осудили ракетный обстрел резиденции премьера и предложили помощь в расследовании атаки. "Этот очевидный акт терроризма, который мы решительно осуждаем, был направлен в самое сердце иракского государства", - говорилось в сообщении Госдепартамента.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

Между тем, западные СМИ уточняют, что инцидент произошел на фоне роста напряженности после прошедших 10 октября в Ираке парламентских выборов. Окончательные результаты подсчета голосов объявят позднее, но, по предварительным данным, победу - с более чем 70 местами в 329-местном парламенте - одержал блок влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра. При этом коалиция "Фатах" - политическое крыло проиранского ополчения "Хашд аш-Шааби" - оказалось, по-видимому, на втором месте, сократив присутствие в парламенте с 48 до 15 мест.

В коалиции "Фатах" уже заявили, что такие результаты выборов являются мошенничеством. Сотни сторонников "Фатаха" в минувшую пятницу вступили в столкновения с силами безопасности возле "зеленой зоны" Багдада, в результате беспорядков пострадали 125 человек, в основном, сотрудники сил правопорядка. Акции протеста продолжились и в субботу.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]