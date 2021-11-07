Тела погибших в шахте в Казахстане подняты на поверхность - МЧС

Тела всех шестерых горняков, погибших при выбросе метана в шахте Абайская Карагандинской области, подняты на поверхность, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"В 12:37 (...) погибшие были подняты на поверхность", - говорится в сообщении пресс-службы.

В МЧС опубликовали список погибших работников.

По информации пресс-службы, в числе пострадавших двое проходчиков. "Оба доставлены в ОМЦ им. Макажанова г. Караганды, состояние тяжелое", - говорится в сообщении.

Внезапный выброс метана в забое вентиляционного штрека шахты Абайская произошел утром в воскресенье. На момент аварии в шахте находилось 64 работника: 56 человек поднялись на поверхность самостоятельно, шестеро горняков погибли, двое пострадали.