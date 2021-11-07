Тела погибших в шахте в Казахстане подняты на поверхность - МЧС

Тела всех шестерых горняков, погибших при выбросе метана в шахте Абайская Карагандинской области, подняты на поверхность, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.
"В 12:37 (...) погибшие были подняты на поверхность", - говорится в сообщении пресс-службы.
В МЧС опубликовали список погибших работников.
По информации пресс-службы, в числе пострадавших двое проходчиков. "Оба доставлены в ОМЦ им. Макажанова г. Караганды, состояние тяжелое", - говорится в сообщении.
Внезапный выброс метана в забое вентиляционного штрека шахты Абайская произошел утром в воскресенье. На момент аварии в шахте находилось 64 работника: 56 человек поднялись на поверхность самостоятельно, шестеро горняков погибли, двое пострадали.
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в конференции по планированию международных учений "Эфес-2022"
Азербайджан, за год после окончания войны с Арменией, направил 114 млн манатов на устранение последствий армянской агрессии
Илон Маск спросил подписчиков в Twitter, стоит ли ему продать 10% акций Tesla
Космический корабль Crew Dragon-2 покинет МКС для последующего приводнения в Атлантике
В октябре импорт Китаем нефти снизился до минимума с сентября 2018 года
В России за сутки выявили более 39,1 тыс. новых случаев COVID-19
На торгах в Женеве выставят кроссовки Коби Брайанта и браслеты Марии-Антуанетты
На Украине за сутки выявили более 17,4 тыс. случаев заражения СOVID-19, скончались 449 человек
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Поддержка возрождению Карабаха - вклад «Яркая Победа» от Yelo Bank
В Бакинской высшей школе нефти торжественно отметили День Победы
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии