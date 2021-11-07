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СНГ 07.11.2021 11:34

Тела погибших в шахте в Казахстане подняты на поверхность - МЧС

Тела всех шестерых горняков, погибших при выбросе метана в шахте Абайская Карагандинской области, подняты на поверхность, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"В 12:37 (...) погибшие были подняты на поверхность", - говорится в сообщении пресс-службы.

В МЧС опубликовали список погибших работников.

По информации пресс-службы, в числе пострадавших двое проходчиков. "Оба доставлены в ОМЦ им. Макажанова г. Караганды, состояние тяжелое", - говорится в сообщении.

Внезапный выброс метана в забое вентиляционного штрека шахты Абайская произошел утром в воскресенье. На момент аварии в шахте находилось 64 работника: 56 человек поднялись на поверхность самостоятельно, шестеро горняков погибли, двое пострадали.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]