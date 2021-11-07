Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9638 RUR   0.0237 GBR   2.2941 TRY   0.1751

Цена на нефть

02.11 $/bbl   WTI 83.91 -0.14 Brent 84.72 0.01

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 07.11.2021 12:01

На торгах в Женеве выставят кроссовки Коби Брайанта и браслеты Марии-Антуанетты

Осенний сезон торгов стартует в Женеве на следующей неделе. Associated Press сообщает, что аукционный дом Sotheby`s выставит кроссовки легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта.

Кроссовки Nike Air синего, белого и золотого цвета, как ожидается, принесут до $38 тыс. Именно в них Брайант, который погиб в январе 2020 года в крушении вертолета, вместе со своим клубом "Лейкерс" одержал победу над "Лос-Анджелес Клипперс" в марте 2004 года.

Также на аукционе Sotheby`s будут выставлены брошь и клипсы, принадлежавшие великой княжне Марии Павловне, внучке Александра II и праправнучке Николая I. Их вывезли из России во время революции 1917 года. В центре броши сапфир в 26,8 карат, окруженный бриллиантами. За брошь и серьги рассчитывают выручить до $525 тыс.

В свою очередь аукционный дом Christie`s представит бриллиантовые браслеты XVIII века, которые принадлежали королеве Франции Марии-Антуанетте. Это одни из немногих украшений жены короля Людовика XVI, которые еще можно приобрести.

Аукционный дом сообщает, что Мария-Антуанетта лично убирала бриллианты в сверток, надеясь вывезти их за пределы охваченной революцией Франции. По данным Christie`s, украшения в итоге оказались у дочери королевы Марии Терезы Французской. В итоге браслеты по линии оставшихся в живых родственников французских монархов дошли до наших дней.

По предварительным оценкам, бриллиантовые браслеты могут уйти с молотка за сумму вплоть до $4,38 млн. Каждый весит 97 г, выполнены из серебра и золота, инкрустированы бриллиантами старой огранки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]