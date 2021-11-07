В России за сутки выявили более 39,1 тыс. новых случаев COVID-19

В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 39 тыс. 165 случаев, умерли за сутки 1 тыс. 179 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 39 тыс. 165 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 тыс. 193 (8,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в РФ за сутки снизилось более чем на 2 тысячи человек по сравнению с данными, представленными в субботу, когда был зафиксирован антирекорд (41 тыс. 335) по количеству зараженных COVID-19 за всю пандемию.

Ощутимое снижение заболеваемости зафиксировано в российской столице - за сутки в городе заболели 4 тыс. 975 человек, что на 27% ниже числа заболевших накануне (6 тыс. 880).

Вместе с тем, Москва по-прежнему лидирует среди всех российских регионов по уровню суточного прироста. На второе место вышла Московская область - там за сутки заболели 3 тыс. 297 граждан. В Санкт-Петербурге число заболевших достигло 2 тыс. 551.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 тыс. 179 человек, это меньше, чем накануне, когда сообщалось о 1 тыс. 188 скончавшихся. Больше всего смертей в Москве - 96, в Петербурге - 83, в Московской области - 56.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 795 тыс. 095 случаев коронавирусной инфекции, 246 тыс. 814 умерших и 7 млн 561 тыс. 978 выписанных, в том числе 26 тыс. 806 выписаны за последние сутки, из них 5 тыс. 238 в Москве.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 212,9 млн тестов на COVID-19, из них 559 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 2 млн 010 тыс. 219 человек.