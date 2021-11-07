При покушении на иракского премьера использовались три дрона - МВД Ирака

В ходе покушения на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Каземи в воскресенье утром были задействованы три беспилотника, сообщили местные СМИ со ссылкой на МВД республики.
При этом силы безопасности смогли уничтожить два этих аппарата при их налете на резиденцию премьера, расположенную в "зеленой зоне" Багдада, добавляют СМИ.
Как сообщалось, вскоре после атаки премьер аль-Каземи обратился к населению страны с призывом проявить хладнокровие.
Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.
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