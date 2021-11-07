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Транспорт и связь 07.11.2021 12:43

Илон Маск спросил подписчиков в Twitter, стоит ли ему продать 10% акций Tesla

Генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в субботу в своем Twitter спросил пользователей соцсети, стоит ли ему продать 10% акций Tesla.

По данным на 01:05, более 55% поучаствовавших в опросе высказались за продажу акций. Всего в голосовании приняли участие более 825 тыс. человек.

В следующем твите Маск заверил, что поступит в соответствии с результатами этого опроса.

"Заметьте, я не получаю зарплату наличными или какие-либо бонусы. У меня есть только акции, поэтому единственный способ для меня лично платить налоги - это продавать акции", - добавил он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]