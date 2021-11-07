Много генеральных конструкторов предприятий российского оборонно-промышленного комплекса умерли от коронавируса, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
"На локдаун уходить нельзя, потому что у нас выполнение гособоронзаказа, обязательства на нас висят очень серьезные, потому дисциплина-дисциплина-дисциплина, хотя и у нас не без потерь, у нас погибло очень много генеральных конструкторов", - сказал Борисов в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (телеканал "Россия-1", ВГТРК).
В частности, сообщалось, что в 2020 году от коронавируса умер генеральный конструктор российских пилотируемых программ, генконструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин.
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