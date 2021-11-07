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Здравоохранение 07.11.2021 15:28

Российский вице-премьер сообщил о смерти многих генконструкторов "оборонки" от коронавируса

Много генеральных конструкторов предприятий российского оборонно-промышленного комплекса умерли от коронавируса, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"На локдаун уходить нельзя, потому что у нас выполнение гособоронзаказа, обязательства на нас висят очень серьезные, потому дисциплина-дисциплина-дисциплина, хотя и у нас не без потерь, у нас погибло очень много генеральных конструкторов", - сказал Борисов в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (телеканал "Россия-1", ВГТРК).

В частности, сообщалось, что в 2020 году от коронавируса умер генеральный конструктор российских пилотируемых программ, генконструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]