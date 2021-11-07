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СНГ 07.11.2021 15:43

Все российские командиры прошли через Сирию - Шойгу

Весь командный состав Вооруженных сил России имеет сирийский боевой опыт, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Очень-очень высокий боевой дух. Это в том числе связано и с тем, что у нас фактически все командиры всех звеньев, командиры полков, бригад, дивизий, армий, командующие округами, начальники штабов, вплоть до командиров батальонов - у нас все прошли через сирийскую операцию, поэтому все имеют, конечно, боевой опыт", - сказал Шойгу в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (телеканал "Россия-1", ВГТРК).

"Более 90% летчиков у нас имеют боевой опыт и, там, у кого-то сто, а есть такие, у кого и четыреста боевых вылетов - это, конечно, уже совсем другая армия", - заявил он.

Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. У России в Сирии авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в порту Тартус. Самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил РФ поддерживают наземные операции сирийской армии. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения центра примирения враждующих сторон, военной полиции, морской пехоты и другие.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]