Путин, Алиев и Пашинян планируют провести приуроченные к годовщине подписания заявления по Карабаху мероприятия

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на следующей неделе могут провести мероприятия, приуроченные к годовщине подписания трехстороннего заявления по Карабаху, сообщает телеканал "Россия-1".

"Можно предположить, что в графике президентов России, Азербайджана и Армении запланированы мероприятия по случаю годовщины подписания исторического трехстороннего документа, позволившего остановить страшную войну в Карабахе", - говорится на сайте Вести.ру.

Как стало известно "Интерфаксу" из информированных источников, общение руководителей трех стран по видеоконференцсвязи намечено на начало следующей недели.