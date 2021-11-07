Встреча Путина, Алиева и Пашиняна готовится - Песков

В Кремле подтвердили планы проведения на следующей неделе трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении.
"Да, действительно, такая встреча готовится и готовится она в формате видеоконференции", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее телеканал "Россия-1" (ВГТРК) сообщил о том, что на следующей неделе не исключены мероприятия с участием президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания исторического трехстороннего документа, позволившего остановить войну в Карабахе.
По информации источников "Интерфакса", мероприятия в режиме видеоконференцсвязи намечены на начало следующей недели.
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