Встреча Путина, Алиева и Пашиняна готовится - Песков

В Кремле подтвердили планы проведения на следующей неделе трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении.

"Да, действительно, такая встреча готовится и готовится она в формате видеоконференции", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее телеканал "Россия-1" (ВГТРК) сообщил о том, что на следующей неделе не исключены мероприятия с участием президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания исторического трехстороннего документа, позволившего остановить войну в Карабахе.

По информации источников "Интерфакса", мероприятия в режиме видеоконференцсвязи намечены на начало следующей недели.