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Дальнее зарубежье 07.11.2021 16:12

Италия разрешила войти в порт Сицилии немецкому судну с 800 нелегалами на борту, ждавшему ответ несколько дней

Спасательное судно немецкой гуманитарной организации Sea-Eye, на борту которого находятся более 800 спасенных нелегальных иммигрантов, после нескольких дней ожидания в море получило разрешение войти в итальянский порт Трапани на острове Сицилия, передает агентство Associated Press (AP).

В ответ Sea-Eye поблагодарила итальянские власти за такое решение.

По данным AP, до этого команда судна Sea-Eye 4 в ходе нескольких операций подняла на борт около 400 человек. Затем, ранее на этой неделе, экипаж снял с тонувшей в Средиземном море деревянной лодки еще примерно 400 человек.

На борту Sea-Eye 4 оказались в том числе дети младше 10 лет и пять беременных женщин. Врачи оказали помощь 25 нелегалам, у которых были отмечены гипотермия, морская болезнь и высокое кровяное давление.

Вначале Sea-Eye 4 направилось к итальянскому острову Лампедуза, однако местный центр содержания нелегалов оказался переполнен, и судно сменило курс.

По данным базирующейся в ФРГ гуманитарной организации Mission Lifeline, более 200 городов Германии изъявили желание принять нелегальных иммигрантов с борта Sea-Eye 4.

AP отмечает, что число нелегалов, пересекающих центральную часть Средиземного моря в надежде достичь Европы, в этом году выросло до более чем 54 тыс. человек. Однако этот показатель значительно ниже цифр за 2014 - 2017 годы, когда в год до берегов Италии добиралось примерно 120-180 тыс. нелегалов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]