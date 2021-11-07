Суточный прирост заболевших COVID-19 в Беларуси составил около 2 тыс. случаев

В Беларусис начала пандемии зарегистрированы 613 тыс. 927 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики в воскресенье.

По данным Минздрава, суточный прирост заболевших составил 1 тыс. 912 против 1 тыс. 993 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 тыс. 745 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией", - сообщили в ведомстве.

По данным на 6 ноября их было 4 тыс. 730. Суточный показатель - 15 умерших.

С начала пандемии в республике выздоровели 590 тыс. 252 пациента, у которых был подтвержден диагноз COVID-19 (на 6 ноября - 587 тыс. 208), суточный показатель - 3 тыс. 044 пациента, отметили в министерстве.

"За минувшие сутки выполнено 33 тыс. 205 тестов. Всего в стране сделан9 млн 847 тыс. 321 тест", - добавили в Минздраве.