Комитет промбезопасности в мае хотел приостановить работу шахты Абайская - глава МЧС Казахстана

Работу шахты Абайская в Карагандинской области, где в воскресенье произошла авария, унесшая жизни шестерых горняков, в мае этого года хотели приостановить, сообщил глава МЧС Казахстана Юрий Ильин.

"В мае текущего года предписанием комитета промышленной безопасности по Карагандинской области был направлен материал в судебный орган для приостановления шахты Абайская. Решением экономического суда после предоставления всех материалов и выхода на контрольную проверку нашими сотрудниками было определено, что по тем замечаниям, которые выдавались для приостановления шахты, они были устранены, и шахта продолжила работу", - сказал Ильин на брифинге в воскресенье.

Он добавил, что решение о приостановке дальнейшей работы шахты Абайская теперь будет зависеть от ситуации. "И, конечно, в зависимости от результатов проверки", - сказал министр.

Кроме того, Ильин добавил, что МЧС Казахстана проведет внеплановую проверку шахт Карагандинской области после выброса метана на "Абайской".

"На данный момент работа всех забоев, шахт (региона - ИФ) временно приостановлена, будет проведена внеплановая проверка на состояние, безопасность и применение оборудования, которое на сегодня эксплуатируется в данных шахтах", - сказал он.

Утром в воскресенье в забое шахты Абайская, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", произошел выброс метана. Всего в шахте во время выброса находилось 64 горняка: 56 человек поднялись на поверхность самостоятельно, шестеро погибли и двое пострадали. Полиция начала досудебное расследование по статье 277 части 3 (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) Уголовного кодекса.

Это уже не первая авария в шахте "Абайская". 11 января 2008 года взрыв метана и последовавший за этим пожар унесли жизни 30 горняков, тела 23-х из которых на поверхность шахты поднять так и не удалось.

Шахта "Абайская" входит в состав угольного департамента крупнейшего в Казахстане меткомбината АО "АрселорМиттал Темиртау", который в свою очередь входит в состав транснационального сталелитейного концерна Arcelor-Mittal.

Эта международная группа приобрела казахстанский комбинат в середине 1990-х годов. Казахстанское предприятие является полностью интегрированным металлургическим производством мощностью 5,5 млн тонн продукции в год. Компания владеет 15-ю угольными шахтами и железорудными рудниками.