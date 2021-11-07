В Германии растет индекс заболеваемости COVID-19

В Германии продолжается рост заболеваемости коронавирусом, национальный институт Роберта Коха за сутки зафиксировал прирост в 23,5 тыс. новых случаев.
Индекс заболеваемости таким образом составил 191,5 случаев на 100 тысяч человек за неделю. Месяц назад он составлял 62,6 новых случаев.
Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан назвал текущее состояние "пандемией не привитых" и указал на то, что большинство тяжелых пациентов в больницах с коронавирусом - это люди, по разным причинам не сделавшие прививки.
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