Папа Римский призвал к мирным переговорам для урегулирования конфликта в Эфиопии

Папа Римский Франциск в воскресенье заявил о необходимости задействовать больше дипломатических средств с целью положить конец конфликту в Эфиопии.
"Я вновь взываю к тому, чтобы братская гармония и мирный путь диалога могли восторжествовать", - приводят западные СМИ слова понтифика, обращенные к собравшимся на Площади Святого Петра верующим.
Он отметил, что с беспокойством следит за новостями из Эфиопии, "сотрясаемой конфликтом, который идет более года и стал причиной бесчисленных жертв и тяжелого гуманитарного кризиса".
Правительство Эфиопии ранее на этой неделе объявило режим чрезвычайного положения на территории страны из-за ситуации в регионе Тыграй. В частности, власти Аддис-Абебы заявили горожанам о необходимости зарегистрировать в последующие дни находящееся в их распоряжении оружие, а также о том, чтобы быть готовыми к защите столицы.
Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ), имевший правящие позиции в Эфиопии с 1991 по 2018 год, ушел в оппозицию после прихода к власти нынешнего премьер-министра. НФОТ потребовал от федеральных властей не вмешиваться в дела региона и в сентябре 2020 года провел выборы в местные органы власти. Правительство Эфиопии объявило их незаконными. С ноября 2020 года в регионе разгорелся конфликт. Многие члены НФОТ затем присоединились к новой военной структуре - "Силам обороны Тыграя".
На фоне складывающейся обстановки в Эфиопии ранее США, Саудовская Аравия, Норвегия, Швеция, Дания и некоторые другие страны предписали своим дипломатам, исполняющим функции не первостепенной важности, и членам их семей покинуть эту страну.
Между тем, ранее на этой неделе представители нескольких оппозиционных группировок Эфиопии, в том числе НФОТ, а также Освободительной армии Оромо, на встрече в Вашингтоне подписали соглашение о создании альянса против нынешнего премьер-министра страны Абия Ахмеда. Цель альянса, получившего наименование Объединенного фронта эфиопских федералистских сил, состоит в формировании условий для того, чтобы глава нынешнего правительства как можно скорее покинул пост.
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