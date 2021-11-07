Расстыковка Crew Dragon-2 с МКС перенесена на сутки

В связи с неблагоприятными погодными условиями в районе приводнения в Атлантике расстыковка пилотируемого космического корабля многоразового использования Crew Dragon-2 американской компании SpaceX с Международной космической станцией (МКС), планировавшаяся в воскресенье, перенесена на сутки, сообщило NASA.
"В связи с погодными условиями экипаж Crew Dragon-2 отбудет 8 ноября в 14:05 по времени Восточного побережья США (23:05). Приводнение планируется 9 ноября в 22:33 по времени Восточного побережья США (10 ноября в 07:33)", - говорится в сообщении.
В состав экипажа Crew Dragon-2 входят представители трех космических агентств - астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ. К моменту завершения миссии они проведут на орбите в общей сложности 200 дней. На Землю астронавты привезут результаты проведенных на станции научных исследований весом около 240,5 кг.
Пилотируемый корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX с четырьмя астронавтами покинет Международную космическую станцию (МКС), не дожидаясь прибытия экипажа корабля Crew Dragon-3.
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