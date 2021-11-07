Президент Азербайджана и первая леди посетили Шушу

7 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шушу, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Глава государства и первая леди приняли участие в открытии Дороги Победы в Физулинском районе (из Физули в Шушу - ИФ).

Далее в селе Дашалты они заложили фундамент мечети, Шушинской радио- и телевещательной башни и Шушинской городской больницы.

Президент и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с реставрационными работами, проводимыми Фондом Гейдара Алиева в мечети Ашагы Говхар Ага и в особняке Мехмандаровых.

Кроме того, они встретились с участниками VIII Глобального Бакинского форума и побывали на Джыдыр дюзю.

А.Салаева