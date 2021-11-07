Китайские тайконавты начали выход в открытый космос

Тайконавты миссии "Шэньчжоу-13" Чжай Чжиган и Ван Япин покинули модуль "Тяньхэ" китайской национальной космической станции "Тяньгун" для проведения внекорабельной деятельности, сообщило в воскресенье управление программы пилотируемых полётов КНР (CMSA).
"Тайконавты Чжай Чжиган и Ван Япин выполняют ряд задач в рамках внекорабельной деятельности в космическом скафандре "Фэйтянь", а астронавт Е Гуанфу поддерживает проведение операции из модуля", - говорится в сообщении CMSA.
По плану, тайконавты должны установить и настроить роботизированный манипулятор модуля "Тяньхэ" и каскадный адаптер для роботизированного манипулятора лабораторного модуля "Вэньтянь", который прибудет на станцию в будущем. Также среди поставленных задач - испытание работы концевого захвата стрелы манипулятора и выполнение механического захвата, подготовка условий для испытания работы двух роботизированных манипуляторов, которое будет проведено после того, как "Вэньтянь" будет присоединён к космической станции в 2022 году.
Ожидается, что выход продлится около 6 часов. Всего за время своего пребывания на орбите тайконавты совершат 2-3 выхода в открытый космос.
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