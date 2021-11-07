Президент Азербайджана выделил 500 тыс. манатов на строительство больницы в Шуше

7 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мероприятиях, связанных с проектированием и строительством Центральной районной больницы в городе Шуша, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, на проектирование и строительство больницы на 90 коек из средств, предусмотренных в госбюджете на 2021 год на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий, Министерству здравоохранения Азербайджана на первоначальном этапе выделяется 500 тыс. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

А.Салаева