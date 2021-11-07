На строительство Шушинской телерадиовещательной башни выделено 200 тыс. манатов

7 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мероприятиях, связанных с проектированием и строительством в городе Шуша Телерадиовещательной башни.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, на проектирование и строительство Шушинской телерадиовещательной башни из средств, предусмотренных в госбюджете на 2021 год на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий, Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана на первоначальном этапе выделяется 200 тыс. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

А.Салаева