В Азербайджане вновь зафиксирован рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 631 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 547 тыс. 281, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2,5 тыс. случаев заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 28 человек (накануне - 33). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 тыс. 269.

От COVID-19 вылечились 507 тыс. 756 человек, в том числе 1 тыс. 989 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 32 тыс. 256 человек.

За сутки медики провели 12 тыс. 367 тестов на коронавирус против 15 тыс. 017 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 284 тыс. 216 тестов на COVID-19.

А.Салаева