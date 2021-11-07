В Азербайджане вновь зафиксирован рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 631 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 547 тыс. 281, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 2,5 тыс. случаев заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 28 человек (накануне - 33). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 тыс. 269.
От COVID-19 вылечились 507 тыс. 756 человек, в том числе 1 тыс. 989 - за сутки.
В настоящее время на лечении и карантине находятся 32 тыс. 256 человек.
За сутки медики провели 12 тыс. 367 тестов на коронавирус против 15 тыс. 017 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 284 тыс. 216 тестов на COVID-19.
А.Салаева
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