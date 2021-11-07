Глава Минобороны Турции прибыл в Баку

7 ноября в Баку прибыла делегация, возглавляемая министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

Делегацию в Международном аэропорту Гейдар Алиев встретили глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов и другие руководящие лица министерства.

"Турецкая делегация примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 8 Ноября – Дня Победы", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

А.Салаева