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Дальнее зарубежье 07.11.2021 18:33

Лидер талибов назначил губернаторов половины провинций Афганистана

Лидер движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада впервые после захвата движением 15 августа столицы Афганистана провел назначения глав 17 из 34 провинций страны.

Как сообщил в воскресенье вечером заместитель официального представителя движения Билал Карими, указом лидера талибов назначены губернаторы в провинциях Бадахшан, Пактия, Кабул, Кундуз, Баглан, Логар, Пактика, Бамиан, Урузган, Фарах, Сари-Пул, Джаузджан, Фарьяб, Майдан Вардак, Забул, Нимроз, Газни.

В сообщении Карими в Twitterотмечается, что указами в некоторых провинциях назначены также заместители губернаторов и начальники полиции.

7 сентября талибы обнародовали состав своего правительства из 33 человек, в который вошли исключительно представители движения "Талибан". Главой кабинета талибов назначен Мухаммад Хасан Ахунд, его первым заместителем - мулла Барадар Ахунд, второй заместитель премьер-министра - мавлави Абдул Салам Ханафи.

Исполняющим обязанности министра обороны назначен мулла Мухаммад Якуб - сын основоположника движения "Талибан" муллы Умара. Мулла Сираджуддин Хаккани, который является сыном Джалалуддина Хаккани - создателя террористической сети "Хаккани" - назначен министром внутренних дел. Часть членов кабинета министров талибов находятся в списках разыскиваемых США террористов, в том числе и глава МВД, за содействие в поимке которого США обещали $10 млн.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]