54-летний житель Джебраила подорвался на мине

7 ноября житель Джебраильского района Азербайджана подорвался на противопехотной мине и получил ранения, сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на районную прокуратуру.

"В прокуратуру Джебраильского района поступило сообщение о том, что Ханлар Асланов 1967 года рождения получил ранения различной степени тяжести в результате подрыва на мине. Он занимался сельскохозяйственными работами на освобожденной от оккупации территории. По факту проводится расследование", - отметили в прокуратуре.

А.Салаева