ЕС осуждает попытку покушения на премьера Ирака - Боррель

Власти ЕС считают недопустимой попытку покушения на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Каземи, предпринятую в воскресенье утром, и призывают обеспечить безопасность в стране после прошедших 10 октября выборов, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Организаторы этой попытки атаки должны быть привлечены к ответу. Любое насилие - неприемлемо, и нельзя допустить, чтобы оно подорвало демократический процесс", - отмечается в документе.
"Спокойствие, сдержанность и диалог - крайне важны в период после выборов (в Ираке - ИФ)", - также говорится в заявлении.
В Брюсселе призвали все политические силы Ирака участвовать в политическом диалоге и сотрудничать на благо всех жителей страны. Также власти ЕС заверили в продолжении поддержки народа Ирака на его пути к миру, стабильности и процветанию.
Ранее МВД Ирака сообщило, что в ходе покушения на премьера Ирака были задействованы три беспилотника, два из них удалось перехватить при налете на резиденцию премьера, расположенную в "зеленой зоне" Багдада.
После атаки премьер аль-Каземи обратился к населению страны с призывом проявить хладнокровие.
Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.
Западные СМИ отмечали, что попытка покушения на иракского премьера произошла на фоне роста напряженности после прошедших 10 октября в Ираке парламентских выборов.
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