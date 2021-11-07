ЕС осуждает попытку покушения на премьера Ирака - Боррель

Власти ЕС считают недопустимой попытку покушения на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Каземи, предпринятую в воскресенье утром, и призывают обеспечить безопасность в стране после прошедших 10 октября выборов, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Организаторы этой попытки атаки должны быть привлечены к ответу. Любое насилие - неприемлемо, и нельзя допустить, чтобы оно подорвало демократический процесс", - отмечается в документе.

"Спокойствие, сдержанность и диалог - крайне важны в период после выборов (в Ираке - ИФ)", - также говорится в заявлении.

В Брюсселе призвали все политические силы Ирака участвовать в политическом диалоге и сотрудничать на благо всех жителей страны. Также власти ЕС заверили в продолжении поддержки народа Ирака на его пути к миру, стабильности и процветанию.

Ранее МВД Ирака сообщило, что в ходе покушения на премьера Ирака были задействованы три беспилотника, два из них удалось перехватить при налете на резиденцию премьера, расположенную в "зеленой зоне" Багдада.

После атаки премьер аль-Каземи обратился к населению страны с призывом проявить хладнокровие.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

Западные СМИ отмечали, что попытка покушения на иракского премьера произошла на фоне роста напряженности после прошедших 10 октября в Ираке парламентских выборов.