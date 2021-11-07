В Тбилиси прошла акция противников Саакашвили

В Тбилиси перед зданием парламента в воскресенье прошла протестная акция, приуроченная к памяти событий 7 ноября 2007 года, когда грузинские власти жестко разогнали оппозиционеров, требовавших отставки тогдашнего президента Михаила Саакашвили.

В тот день в результате силового разгона полицейскими и спецназовцами, по данным Минздрава, в больницы Тбилиси были доставлены с различными травмами и повреждениями 360 человек.

Позже в тот же день полиция и спецназ ворвались в телекомпанию "Имеди" и устроили там погром. Вечером Саакашвили объявил в стране чрезвычайное положение. Тогдашние грузинские власти обвинили Россию в поддержке грузинской оппозиции.

На акции в воскресенье, в которой, по информации грузинских СМИ, приняли участие несколько тысяч человек, показали документальные кадры разгона граждан 7 ноября 2007 года.

"Саакашвили должен сидеть в тюрьме до последнего часа вынесенного ему приговора. Его сегодняшняя так называемая голодовка - это издевательство над грузинским народом. Он требует не пересмотра вынесенных приговоров, он требует от грузинского народа, чтобы его в очередной раз назначили президентом. Этим требованиям (...) не суждено сбыться", - заявил на акции один из пострадавших при разгоне оппозиционеров 14 лет назад Дачи Цагурия.

Собравшиеся обратились к президенту Саломе Зурабишвили с просьбой объявить 7 ноября в Грузии Днем Чести. В воскресенье Зурабишвили посмертно наградила бывшего депутата парламента Кобу Давиташвили Орденом Чести.

Давиташвили был одним из участников акции 7 ноября 2007 года. В результате полученных тогда травм он тяжело болел, с трудом передвигался. В декабре 2020 года он скончался в возрасте 49 лет.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.