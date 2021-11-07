В Тбилиси прошла акция противников Саакашвили

В Тбилиси перед зданием парламента в воскресенье прошла протестная акция, приуроченная к памяти событий 7 ноября 2007 года, когда грузинские власти жестко разогнали оппозиционеров, требовавших отставки тогдашнего президента Михаила Саакашвили.
В тот день в результате силового разгона полицейскими и спецназовцами, по данным Минздрава, в больницы Тбилиси были доставлены с различными травмами и повреждениями 360 человек.
Позже в тот же день полиция и спецназ ворвались в телекомпанию "Имеди" и устроили там погром. Вечером Саакашвили объявил в стране чрезвычайное положение. Тогдашние грузинские власти обвинили Россию в поддержке грузинской оппозиции.
На акции в воскресенье, в которой, по информации грузинских СМИ, приняли участие несколько тысяч человек, показали документальные кадры разгона граждан 7 ноября 2007 года.
"Саакашвили должен сидеть в тюрьме до последнего часа вынесенного ему приговора. Его сегодняшняя так называемая голодовка - это издевательство над грузинским народом. Он требует не пересмотра вынесенных приговоров, он требует от грузинского народа, чтобы его в очередной раз назначили президентом. Этим требованиям (...) не суждено сбыться", - заявил на акции один из пострадавших при разгоне оппозиционеров 14 лет назад Дачи Цагурия.
Собравшиеся обратились к президенту Саломе Зурабишвили с просьбой объявить 7 ноября в Грузии Днем Чести. В воскресенье Зурабишвили посмертно наградила бывшего депутата парламента Кобу Давиташвили Орденом Чести.
Давиташвили был одним из участников акции 7 ноября 2007 года. В результате полученных тогда травм он тяжело болел, с трудом передвигался. В декабре 2020 года он скончался в возрасте 49 лет.
Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.
Парламент Турции обсудит продление мандата на пребывание турецких военных в Азербайджане
Глава Минобороны Турции прибыл в Баку
На строительство Шушинской телерадиовещательной башни выделено 200 тыс. манатов
"Ямал-Европа" постоянно меняет направление прокачки газа в ожидании больших объемов из России
Китайские тайконавты начали выход в открытый космос
В озере в Висконсине нашли 1200-летнее каноэ
54-летний житель Джебраила подорвался на мине
В Азербайджане вновь зафиксирован рост новых случаев COVID-19
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Поддержка возрождению Карабаха - вклад «Яркая Победа» от Yelo Bank
В Бакинской высшей школе нефти торжественно отметили День Победы
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии