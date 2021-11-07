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Регион 07.11.2021 19:20

Саакашвили отказывается от приема лекарств, его состояние ухудшается - личный врач

Продолжающий голодовку в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от необходимых для оценки состояния его здоровья тестов, приема минералов и лекарств, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе журналистам в воскресенье.

Он подчеркнул, что Саакашвили сделал это в знак протеста из-за того, что накануне специальная пенитенциарная служба опубликовала видео с камер наблюдения, на которых видно, как экс-президент принимает в медпункте тюремного учреждения пищевые добавки.

Кипшидзе выразил обеспокоенность в связи с этим решением Саакашвили, назвав это "трагедией", так как, по его словам, "некоторые показатели ухудшаются и ухудшаются каждый час".

"Поэтому я прошу членов консилиума (многопрофильной группы врачей, созданной для наблюдения за состоянием Саакашвили) срочно провести встречу, как можно скорее, и решить, что будем делать", - сказал он, отметив, что состояние Саакашвили в любой момент может стать критическим.

На вопрос журналистов о том, что случится, если Саакашвили останется в тюрьме и не будет госпитализирован, он заявил: "Смерть".

"Речь идет о спасении его жизни. Он принимал лекарства, которые обеспечивали его жизнь, однако после распространенных телекомпаниями кадров отказался от них", - сказал Кипшидзе.

Саакашвили, который является в Грузии фигурантом нескольких уголовных дел, тайно прибыл в республику 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными. Он объявил голодовку.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]