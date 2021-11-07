Миссия ООН в Афганистане призвала талибов расследовать убийство правозащитников

Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (UNAMA)потребовала от властей движения "Талибан" провести расследование убийства двух правозащитников в республике и привлечь виновных к ответственности.

"Миссия ООН глубоко обеспокоена сообщениями об убийстве правозащитников Фрозан Сафи в Мазари-Шарифе и Хиджратуллаха Хогьяни в Джелалабаде. ООН призывает к незамедлительному, независимому и беспристрастному расследованию", - говорится в заявлении миссии в воскресенье.

"Гражданское общество - не цель, безнаказанность недопустима", - подчеркивается в документе.

Накануне министерство внутренних дел движения "Талибан" объявило об аресте двух подозреваемых в причастности к убийству двух женщин в городе Мазари-Шариф, административном центре провинции Балхна северо-западе страны.

"Четыре тела были обнаружены в доме в районе Халид 5-го района города Мазари-Шариф, и два человека были арестованы в связи с инцидентом", - сообщил в Twitterначальник пресс-центра МВД талибов Кари Саид Хости.

Другие подробности дела не приводятся.

Накануне сообщалось, что речь может идти об убийстве Фрозан Сафи - активистки, занимавшейся в Афганистане защитой прав женщин. В субботу газета "Гардиан" писала, что тело 29-летней активистки и преподавательницы экономики, которая считалась пропавшей без вести с конца октября, опознала ее семья в морге в городе Мазари-Шариф. По словам ее сестры, лицо активистки было практически неузнаваемо из-за большого количества пулевых ранений, ее опознали в основном по одежде.

Сообщалось, что тело Сафи и еще одной неизвестной женщины доставили талибы в больницу ранее на этой неделе. В полиции заявили, что рядом с ними были обнаружены также тела двух мужчин, и предположили, что речь идет о личной мести.

Сафи пропала 20 октября. Когда ее тело обнаружили, у нее также были похищены личные вещи - сумка и обручальное кольцо.

Газета пишет, что случай убийства Сафи становится, вероятно, первым доподлинно известным инцидентом убийства активистки, защищающей права женщин в стране, после прихода к власти группировки "Талибан".