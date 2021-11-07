Миссия ООН в Афганистане призвала талибов расследовать убийство правозащитников

Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (UNAMA)потребовала от властей движения "Талибан" провести расследование убийства двух правозащитников в республике и привлечь виновных к ответственности.
"Миссия ООН глубоко обеспокоена сообщениями об убийстве правозащитников Фрозан Сафи в Мазари-Шарифе и Хиджратуллаха Хогьяни в Джелалабаде. ООН призывает к незамедлительному, независимому и беспристрастному расследованию", - говорится в заявлении миссии в воскресенье.
"Гражданское общество - не цель, безнаказанность недопустима", - подчеркивается в документе.
Накануне министерство внутренних дел движения "Талибан" объявило об аресте двух подозреваемых в причастности к убийству двух женщин в городе Мазари-Шариф, административном центре провинции Балхна северо-западе страны.
"Четыре тела были обнаружены в доме в районе Халид 5-го района города Мазари-Шариф, и два человека были арестованы в связи с инцидентом", - сообщил в Twitterначальник пресс-центра МВД талибов Кари Саид Хости.
Другие подробности дела не приводятся.
Накануне сообщалось, что речь может идти об убийстве Фрозан Сафи - активистки, занимавшейся в Афганистане защитой прав женщин. В субботу газета "Гардиан" писала, что тело 29-летней активистки и преподавательницы экономики, которая считалась пропавшей без вести с конца октября, опознала ее семья в морге в городе Мазари-Шариф. По словам ее сестры, лицо активистки было практически неузнаваемо из-за большого количества пулевых ранений, ее опознали в основном по одежде.
Сообщалось, что тело Сафи и еще одной неизвестной женщины доставили талибы в больницу ранее на этой неделе. В полиции заявили, что рядом с ними были обнаружены также тела двух мужчин, и предположили, что речь идет о личной мести.
Сафи пропала 20 октября. Когда ее тело обнаружили, у нее также были похищены личные вещи - сумка и обручальное кольцо.
Газета пишет, что случай убийства Сафи становится, вероятно, первым доподлинно известным инцидентом убийства активистки, защищающей права женщин в стране, после прихода к власти группировки "Талибан".
Парламент Турции обсудит продление мандата на пребывание турецких военных в Азербайджане
Глава Минобороны Турции прибыл в Баку
На строительство Шушинской телерадиовещательной башни выделено 200 тыс. манатов
"Ямал-Европа" постоянно меняет направление прокачки газа в ожидании больших объемов из России
Китайские тайконавты начали выход в открытый космос
В озере в Висконсине нашли 1200-летнее каноэ
54-летний житель Джебраила подорвался на мине
В Азербайджане вновь зафиксирован рост новых случаев COVID-19
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Поддержка возрождению Карабаха - вклад «Яркая Победа» от Yelo Bank
В Бакинской высшей школе нефти торжественно отметили День Победы
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии