В озере в Висконсине нашли 1200-летнее каноэ

Хорошо сохранившееся каноэ, возраст которого примерно оценивается в 1200 лет, нашли на дне озера Мендота в Мэдисоне, штат Висконсин, США.

Как сообщает The Guardian, 4,5-метровое каноэ нашли дайверы на глубине 27 футов (8,2 м). Оно хорошо сохранилось, поскольку не лежало все это время на солнце.

Предки индейцев виннебаго (хо-чанк), которые жили в этом районе, строили каноэ, выжигая внутреннюю часть бревен и затем выскабливая древесину.

Ученые отмечают, что спилить каменным инструментом дерево диаметром, а затем выскоблить сердцевину, занимало сотни часов. Кроме того, заставить получившуюся конструкцию держаться на воде требовало специальных навыков.