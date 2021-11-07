В озере в Висконсине нашли 1200-летнее каноэ

Хорошо сохранившееся каноэ, возраст которого примерно оценивается в 1200 лет, нашли на дне озера Мендота в Мэдисоне, штат Висконсин, США.
Как сообщает The Guardian, 4,5-метровое каноэ нашли дайверы на глубине 27 футов (8,2 м). Оно хорошо сохранилось, поскольку не лежало все это время на солнце.
Предки индейцев виннебаго (хо-чанк), которые жили в этом районе, строили каноэ, выжигая внутреннюю часть бревен и затем выскабливая древесину.
Ученые отмечают, что спилить каменным инструментом дерево диаметром, а затем выскоблить сердцевину, занимало сотни часов. Кроме того, заставить получившуюся конструкцию держаться на воде требовало специальных навыков.
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