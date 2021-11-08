США вновь открывают границы для полностью вакцинированных иностранных туристов

Власти США в понедельник после почти двух лет запрета вновь разрешат въезд в страну полностью вакцинированным иностранным туристам, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.
Она отмечает, что перед полетом иностранные туристы должны предъявить сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение трех дней, и предоставить свою контактную информацию. По приезде в США туристам не нужно будет уходить на карантин.
Запрет на въезд ввел бывший президент США Дональд Трамп в связи с пандемией COVID-19, напоминает Би-би-си.
Данное ограничение отразилось на жителях из 30 стран, включая Великобританию и страны Евросоюза.
Границы США с соседними Мексикой и Канадой также будут открыты, однако туристам из этих стран не понадобится отрицательный ПЦР-тест.
За все время пандемии COVID-19 в США свыше 47 млн человек заболели коронавирусом. Около 775 тыс. инфицированных скончались.
Алиев и Акар на переговорах в Шуше обменялись мнениями по перспективам азербайджано-турецкого сотрудничества
Алиев заявил, что обещание, данное азербайджанскому народу в 2003 году об освобождении Карабаха - выполнено
Азербайджан долгие годы готовился к освобождению Карабаха и Восточного Зангезура - Алиев
Курс эфира продолжает бить рекорды, превысил $4700
Скончался экс-министр энергетики и спецпредставитель президента РФ Сергей Шматко
Афганская авиакомпания Ariana возобновит регулярные рейсы Кабул - Дубай
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Национальной подоплеки в массовой драке в подмосковном Домодедове нет - Песков
США, Саудовская Аравия и Кувейт начали совместные учения сухопутных сил
Замглавы МИД Ирана на неделе посетит Лондон, Париж и Берлин в рамках подготовки к возобновлению переговоров по СВПД
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Поддержка возрождению Карабаха - вклад «Яркая Победа» от Yelo Bank
В Бакинской высшей школе нефти торжественно отметили День Победы
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог