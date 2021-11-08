Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9638 RUR   0.0237 GBR   2.2941 TRY   0.1751

Цена на нефть

05.11 $/bbl   WTI 81.27 2.46 Brent 82.74 2.20

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 08.11.2021 12:05

США вновь открывают границы для полностью вакцинированных иностранных туристов

Власти США в понедельник после почти двух лет запрета вновь разрешат въезд в страну полностью вакцинированным иностранным туристам, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Она отмечает, что перед полетом иностранные туристы должны предъявить сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение трех дней, и предоставить свою контактную информацию. По приезде в США туристам не нужно будет уходить на карантин.

Запрет на въезд ввел бывший президент США Дональд Трамп в связи с пандемией COVID-19, напоминает Би-би-си.

Данное ограничение отразилось на жителях из 30 стран, включая Великобританию и страны Евросоюза.

Границы США с соседними Мексикой и Канадой также будут открыты, однако туристам из этих стран не понадобится отрицательный ПЦР-тест.

За все время пандемии COVID-19 в США свыше 47 млн человек заболели коронавирусом. Около 775 тыс. инфицированных скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГРАНИЦЫ, ОТКРЫТИЕ, ТУРИСТЫ


Похожие новости


Помпео пригрозил действиями в отношении тех, кто препятствует демократии в Венесуэле

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]