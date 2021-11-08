В Китае построили макеты американский военных кораблей для отработки возможных ударов по ним

В пустынной местности Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая в качестве учебных целей построены макеты американских военных кораблей, сообщили СМИ со ссылками на Военно-морской институт США, который основывается на спутниковых фотоснимках.

На фотографиях показали полномасштабные макеты американского авианосца и, по меньшей мере, двух эсминцев с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke. По оценке института, макеты предназначены для отработки нанесения по ним ударов ракетными силами Китая.

Согласно последнему ежегодному отчету Пентагона о вооруженных силах Китая, ракетные силы Народно-освободительной армии Китая провели первый пуск шести противокорабельных баллистических ракет DF-21 в Южно-Китайское море в июле 2020 года.

США, которые наращивают военное присутствие и Индо-Тихоокеанском районе, последовательно настаивают на прекращении Китаем "провокационного поведения" в регионе.