В Китае построили макеты американский военных кораблей для отработки возможных ударов по ним

В пустынной местности Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая в качестве учебных целей построены макеты американских военных кораблей, сообщили СМИ со ссылками на Военно-морской институт США, который основывается на спутниковых фотоснимках.
На фотографиях показали полномасштабные макеты американского авианосца и, по меньшей мере, двух эсминцев с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke. По оценке института, макеты предназначены для отработки нанесения по ним ударов ракетными силами Китая.
Согласно последнему ежегодному отчету Пентагона о вооруженных силах Китая, ракетные силы Народно-освободительной армии Китая провели первый пуск шести противокорабельных баллистических ракет DF-21 в Южно-Китайское море в июле 2020 года.
США, которые наращивают военное присутствие и Индо-Тихоокеанском районе, последовательно настаивают на прекращении Китаем "провокационного поведения" в регионе.
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