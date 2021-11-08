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Дальнее зарубежье 08.11.2021 11:50

В Китае построили макеты американский военных кораблей для отработки возможных ударов по ним

В пустынной местности Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая в качестве учебных целей построены макеты американских военных кораблей, сообщили СМИ со ссылками на Военно-морской институт США, который основывается на спутниковых фотоснимках.

На фотографиях показали полномасштабные макеты американского авианосца и, по меньшей мере, двух эсминцев с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke. По оценке института, макеты предназначены для отработки нанесения по ним ударов ракетными силами Китая.

Согласно последнему ежегодному отчету Пентагона о вооруженных силах Китая, ракетные силы Народно-освободительной армии Китая провели первый пуск шести противокорабельных баллистических ракет DF-21 в Южно-Китайское море в июле 2020 года.

США, которые наращивают военное присутствие и Индо-Тихоокеанском районе, последовательно настаивают на прекращении Китаем "провокационного поведения" в регионе.

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Тэги: США, КИТАЙ, КОРАБЛИ, МАКЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]