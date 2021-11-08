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Дальнее зарубежье 08.11.2021 15:40

США, Саудовская Аравия и Кувейт начали совместные учения сухопутных сил

Сухопутные силы США, Саудовской Аравии и Кувейта накануне приступили к маневрам Gulf Shooting 2021 на кувейтской территории, сообщает в понедельник телеканал "Аль-Арабийя".

Учения должны продлиться до 18 ноября.

Командующий учениями полковник Найеф бин-аль Хумейди заявил, что цель учений - укрепить сотрудничество в сфере обороны трех стран, а также обменяться военным опытом и навыками.

По информации телеканала, в ходе маневров отрабатываются навыки командования и управления войсками, быстрое реагирование совместных сухопутных сил стран-участниц маневров на возникновение экстренных ситуаций, стрельба пехотных и бронетанковых подразделений при огневой поддержке с воздуха наземных войск.

"Аль-Арабийя" напоминает, что до этого США и Саудовская Аравия проводили воздушные маневры с участием саудовских истребителей F-15C и американских стратегических бомбардировщиков B-1. Кроме того, в октябре военные США и Саудовской Аравии организовали морские маневры Indigo Defender-21.

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Тэги: США, САУДАРАВИЯ, КУВЕЙТ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]