Корабли ВМС США зашли с визитом в Грузию

Американский эсминец USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk, и командно-штабной корабль USS Mount Whitney, находящиеся в Черном море, в понедельник зашли с визитом в грузинский порт Батуми, сообщил 6-й оперативный флот США.

"Посещение порта подчеркивает важность отношений между союзниками по НАТО и жизненно важным черноморским партнером - Грузией. Грузия была последовательным и непоколебимым партнером в продвижении мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

"Грузия играет критически важную роль в поддержании безопасности и стабильности в Черном море и является ценным партнером НАТО, - сказал контр-адмирал Джеймс Морли, заместитель главы военно-морского командования НАТО. - Мы надеемся на дальнейшее укрепление отношений между НАТО и нашими грузинскими коллегами здесь, в Батуми".

Ранее в ходе пребывания в Черном море американские корабли провели учения с болгарскими и турецкими ВМС.

Эсминец USS Porter и командно-штабной корабль USS Mount Whitney вошли в акваторию Черного моря 30 октября и 4 ноября соответственно. 3 ноября в регион также прибыл танкер ВМС США USNS John Lenthall.

Как сообщал Национальный центр управления обороной РФ, после захода американских кораблей силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за их действиями.