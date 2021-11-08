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Финансы 08.11.2021 12:50

Курс эфира продолжает бить рекорды, превысил $4700

Курс эфира (Ether), второй по капитализации криптовалюты после биткойна, обновил очередной рекорд, поднявшись выше отметки в $4700.

По данным Kraken на 12:45, курс криптовалюты составляет $4713,22, что на 1,8% выше итогового значения предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов стоимость эфира поднималась до $4770.

Эфир бьет рекорды с конца октября, когда Finder.com опубликовала результаты опроса отраслевых экспертов, показавшего, что они ожидают скачка курса криптовалюты до $5100 к концу текущего года и подъему выше $50000 к 2030 году, пишет MarketWatch.

Более того, некоторые из криптовалютных экспертов, в том числе, основатель и управляющий криптовалютного хедж-фонда Рахул Рай, полагают, что эфир может обойти по капитализации биткойн уже к середине 2022 года благодаря развитию рынка децентрализованного финансирования (DeFi).

В настоящее время капитализация эфира, по данным CoinMarketCap, составляет чуть более $558 млрд, биткойна - $1,24 трлн.

За последние три месяца эфир подорожал на 54%, с начала года курс криптовалюты вырос на 538%.

Биткойн в понедельник торгуется на уровне $65694, что на 4,44% выше его стоимости по итогам предыдущей сессии. За последние три месяца биткойн вырос в цене на 44%, с начала года - на 127%.

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Тэги: КРИПТОВАЛЮТА, ЦЕНА, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]