Тегеран требует от Вашингтона гарантий приверженности ядерной сделке

Власти Ирана ожидают от Вашингтона гарантий того, что он вновь не выйдет из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в том случае, если его удастся восстановить, заявил в понедельник представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.
"США следует показать: у них есть возможность и воля предоставить гарантии того, что они снова не откажутся от этой сделки в случае, если переговоры по возобновлению сделки увенчаются успехом", - приводят западные СМИ слова Хатибзаде.
Он добавил, что Вашингтону следует "признать свою вину в проблемах с соглашением".
Кроме того, по данным СМИ, Хатибзаде заявил, что США должны в ходе "поддающегося контролю процесса" снять все санкции, введенные в отношении Ирана прошлым американским президентом Дональдом Трампом.
На прошлой неделе стало известно, что переговоры о возвращении США и Ирана в СВПД возобновятся в Вене 29 ноября 2021 года.
1
Алиев и Акар на переговорах в Шуше обменялись мнениями по перспективам азербайджано-турецкого сотрудничества
Алиев заявил, что обещание, данное азербайджанскому народу в 2003 году об освобождении Карабаха - выполнено
Азербайджан долгие годы готовился к освобождению Карабаха и Восточного Зангезура - Алиев
Курс эфира продолжает бить рекорды, превысил $4700
Скончался экс-министр энергетики и спецпредставитель президента РФ Сергей Шматко
Афганская авиакомпания Ariana возобновит регулярные рейсы Кабул - Дубай
США вновь открывают границы для полностью вакцинированных иностранных туристов
В озере в Висконсине нашли 1200-летнее каноэ
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Поддержка возрождению Карабаха - вклад «Яркая Победа» от Yelo Bank
В Бакинской высшей школе нефти торжественно отметили День Победы
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог