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Регион 08.11.2021 13:50

Тегеран требует от Вашингтона гарантий приверженности ядерной сделке

Власти Ирана ожидают от Вашингтона гарантий того, что он вновь не выйдет из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в том случае, если его удастся восстановить, заявил в понедельник представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

"США следует показать: у них есть возможность и воля предоставить гарантии того, что они снова не откажутся от этой сделки в случае, если переговоры по возобновлению сделки увенчаются успехом", - приводят западные СМИ слова Хатибзаде.

Он добавил, что Вашингтону следует "признать свою вину в проблемах с соглашением".

Кроме того, по данным СМИ, Хатибзаде заявил, что США должны в ходе "поддающегося контролю процесса" снять все санкции, введенные в отношении Ирана прошлым американским президентом Дональдом Трампом.

На прошлой неделе стало известно, что переговоры о возвращении США и Ирана в СВПД возобновятся в Вене 29 ноября 2021 года.

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Тэги: ИРАН, США, СОГЛАШЕНИЕ, ГАРАНТИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]