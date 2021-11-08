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Регион 08.11.2021 14:30

Замглавы МИД Ирана на неделе посетит Лондон, Париж и Берлин в рамках подготовки к возобновлению переговоров по СВПД

Замглавы МИД Ирана Али Бакери-Кани на этой неделе посетит Великобританию, Францию и Германию для того, чтобы обсудить переговоры в Вене по восстановлению СВПД по иранской ядерной программе, передает агентство Bloomberg со ссылкой на МИД Ирана.

По данным агентства, представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде заявил журналистам в понедельник, что Бакери-Кани совершит визит в столицы стран "Евротройки" "в рамках подготовки к следующему раунду переговоров по ядерной сделке, который запланирован на 29 ноября".

Бакери-Кани является главным иранским переговорщиком по восстановлению СВПД.

В октябре телеканал Press TV со ссылкой на источник сообщал, что Тегеран выразил готовность провести прямые переговоры по СВПД с Германией, Великобританией и Францией и предлагал организовать их у себя либо в одной из столиц Евротройки.

Таким образом в Тегеране опровергли ранее заявление американских СМИ о том, что Бакери-Кани отказался от предложения Евротройки встретиться с представителями их стран в Брюсселе с целью "экономии времени для того, чтобы вернуться к переговорам в Вене".

На прошлой неделе стало известно, что переговоры о возвращении США и Ирана в СВПД возобновятся в Вене 29 ноября.

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Тэги: ИРАН, ЕВРОТРОЙКА, ВИЗИТ, СВПД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]