Замглавы МИД Ирана на неделе посетит Лондон, Париж и Берлин в рамках подготовки к возобновлению переговоров по СВПД

Замглавы МИД Ирана Али Бакери-Кани на этой неделе посетит Великобританию, Францию и Германию для того, чтобы обсудить переговоры в Вене по восстановлению СВПД по иранской ядерной программе, передает агентство Bloomberg со ссылкой на МИД Ирана.
По данным агентства, представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде заявил журналистам в понедельник, что Бакери-Кани совершит визит в столицы стран "Евротройки" "в рамках подготовки к следующему раунду переговоров по ядерной сделке, который запланирован на 29 ноября".
Бакери-Кани является главным иранским переговорщиком по восстановлению СВПД.
В октябре телеканал Press TV со ссылкой на источник сообщал, что Тегеран выразил готовность провести прямые переговоры по СВПД с Германией, Великобританией и Францией и предлагал организовать их у себя либо в одной из столиц Евротройки.
Таким образом в Тегеране опровергли ранее заявление американских СМИ о том, что Бакери-Кани отказался от предложения Евротройки встретиться с представителями их стран в Брюсселе с целью "экономии времени для того, чтобы вернуться к переговорам в Вене".
На прошлой неделе стало известно, что переговоры о возвращении США и Ирана в СВПД возобновятся в Вене 29 ноября.
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