Работа по подготовке встречи лидеров РФ, Азербайджана и Армении продолжается, точных договоренностей нет - Песков

Точных договоренностей о проведении встречи в режиме видеоконференции президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пока нет, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Поясню насчет темы видеоконференции Путина, Алиева и Пашиняна. Действительно мы подтверждали, что ведется работа над подготовкой такой встречи, но здесь мы хотим отметить, что пока точных договоренностей и пониманий относительного того, когда такая видеоконференция может состояться, пока нет", - сказал Песков журналистам.
"Эта работа продолжается", - отметил он.
Ранее телеканал "Россия-1" (ВГТРК) сообщил о том, что на этой неделе не исключены мероприятия с участием президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания исторического трехстороннего документа, позволившего остановить войну в Карабахе.
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