Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9638 RUR   0.0237 GBR   2.2941 TRY   0.1751

Цена на нефть

05.11 $/bbl   WTI 81.27 2.46 Brent 82.74 2.20

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 08.11.2021 13:25

Работа по подготовке встречи лидеров РФ, Азербайджана и Армении продолжается, точных договоренностей нет - Песков

Точных договоренностей о проведении встречи в режиме видеоконференции президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пока нет, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Поясню насчет темы видеоконференции Путина, Алиева и Пашиняна. Действительно мы подтверждали, что ведется работа над подготовкой такой встречи, но здесь мы хотим отметить, что пока точных договоренностей и пониманий относительного того, когда такая видеоконференция может состояться, пока нет", - сказал Песков журналистам.

"Эта работа продолжается", - отметил он.

Ранее телеканал "Россия-1" (ВГТРК) сообщил о том, что на этой неделе не исключены мероприятия с участием президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания исторического трехстороннего документа, позволившего остановить войну в Карабахе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Азербайджан и Армения при разблокировании транспортных коммуникаций в регионе сохранят суверенитет над дорогами на своих территориях Ереван обсуждает с Москвой новый формат сотрудничества в регионе Грузовик пограничников РФ упал в ущелье в Армении, есть погибший Ереван рассчитывает на продление пребывания российских миротворцев в Карабахе Ереван обсуждает с Москвой вопрос об отношениях с Анкарой Ситуацию на границе Армении и Азербайджана невозможно урегулировать без России - Путин

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]