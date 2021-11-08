Путин по телефону обсудил с директором ЦРУ Бернсом двусторонние отношения, кризис в дипломатической практике и региональные конфликты - Песков

Президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с директором ЦРУ Уильямом Бернсом во время визита последнего в Москву, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, такой разговор имел место, телефонный", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, разговаривал ли Путин с Бернсом во время визита директора ЦРУ в Москву.

Отвечая на уточняющий вопрос, какие темы затрагивались в ходе общения, он сказал: "Двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, обмен мнениями по региональным конфликтам".

Кроме того, в ходе разговора Путина с Бернсом затрагивалась и проблематика кибербезопасности. "Безусловно, упоминались", - сказал Песков, отвечая на вопрос, затрагивались ли вопросы кибербезопасности.