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СНГ 08.11.2021 13:35

Путин по телефону обсудил с директором ЦРУ Бернсом двусторонние отношения, кризис в дипломатической практике и региональные конфликты - Песков

Президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с директором ЦРУ Уильямом Бернсом во время визита последнего в Москву, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, такой разговор имел место, телефонный", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, разговаривал ли Путин с Бернсом во время визита директора ЦРУ в Москву.

Отвечая на уточняющий вопрос, какие темы затрагивались в ходе общения, он сказал: "Двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, обмен мнениями по региональным конфликтам".

Кроме того, в ходе разговора Путина с Бернсом затрагивалась и проблематика кибербезопасности. "Безусловно, упоминались", - сказал Песков, отвечая на вопрос, затрагивались ли вопросы кибербезопасности.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЦРУ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]