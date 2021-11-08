Алиев заявил, что обещание, данное азербайджанскому народу в 2003 году об освобождении Карабаха - выполнено

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что выполнил свое обещание о деоккупации Карабаха, данное им азербайджанскому народу после избрания в 2003 году в первый раз президентом страны.
"В 2003 году, когда я впервые был избран президентом, я, обращаясь к азербайджанскому народу, заявил, что мы любой ценой освободим свои исторические земли от врага. Войной или мирным путем - не важно. Так и произошло", - сказал Алиев, выступая в понедельник перед азербайджанскими военными в Шуше в честь Дня Победы во второй Карабахской войне, который отмечается 8 ноября.
Алиев напомнил, что многолетние мирные переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта оказались безрезультатными.
"Результат был нулевым. Напротив, враг стал еще более неконтролируемым и обнаглевшим. Если в первые годы оккупации азербайджанского народа и у меня еще были какие-то надежды переговоры (мирные - ИФ), то в последнее время эти надежды полностью исчезли. Армения и ее сторонники хотели увековечить эту оккупацию. Они считали, что если они смогли удерживать под оккупацией наши земли примерно 30 лет, то после этого они будут держать их под оккупацией вечно. Но они ошиблись", - подчеркнул президент.
По его словам, Армении следовало бы знать, что "Азербайджан никогда не смирится с таким положением и любой ценой изгонит врага со своих земель".
Н.Аббасова
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