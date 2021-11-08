Алиев и Акар на переговорах в Шуше обменялись мнениями по перспективам азербайджано-турецкого сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял в Шуше делегацию во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.
Как говорится в информации на сайте азербайджанского лидера, Акар поздравил президента Алиева и азербайджанский народ в связи с Днем Победы, а также передал поздравления от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Алиев, в свою очередь, выразил признательность в связи с тем, что в такой знаменательный день руководящие лица Вооруженных сил Турции прибыли в Шушу. Он напомнил, что недавний визит президента Турции в Физулинский и Зангиланский районы являются свидетельством дружеских и братских отношений", - подчеркивается в информации.
Президент Азербайджана еще раз высоко оценил поддержку Турции в ходе Отечественной войны, отметил, что в поствоенный период отношения между двумя странами вышли на более высокий уровень.
"На встрече также состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества", - подчеркивается в информации.
Н.Аббасова
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