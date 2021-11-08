Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9638 RUR   0.0237 GBR   2.2941 TRY   0.1751

Цена на нефть

05.11 $/bbl   WTI 81.27 2.46 Brent 82.74 2.20

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 08.11.2021 14:55

Алиев и Акар на переговорах в Шуше обменялись мнениями по перспективам азербайджано-турецкого сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял в Шуше делегацию во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Как говорится в информации на сайте азербайджанского лидера, Акар поздравил президента Алиева и азербайджанский народ в связи с Днем Победы, а также передал поздравления от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Алиев, в свою очередь, выразил признательность в связи с тем, что в такой знаменательный день руководящие лица Вооруженных сил Турции прибыли в Шушу. Он напомнил, что недавний визит президента Турции в Физулинский и Зангиланский районы являются свидетельством дружеских и братских отношений", - подчеркивается в информации.

Президент Азербайджана еще раз высоко оценил поддержку Турции в ходе Отечественной войны, отметил, что в поствоенный период отношения между двумя странами вышли на более высокий уровень.

"На встрече также состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества", - подчеркивается в информации.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ТУРЦИЯ, МИНИСТР


Похожие новости


Токаев поздравил Алиева с Днем Победы Президент Азербайджана и представитель Госдепа США обменялись мнениями о перспективах расширения сотрудничества Решение о признании нового афганского правительства, в первую очередь, должны принять соседи Афганистана - Алиев Азербайджан доволен деятельностью РМК в Карабахе, ситуация стабильная - президент Алиев Президент Алиев принял министра окружающей среды и градостроительства Турции Президент Алиев принял премьер-министра Грузии Гарибашвили

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]