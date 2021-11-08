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Регион 08.11.2021 15:45

Национальной подоплеки в массовой драке в подмосковном Домодедове нет - Песков

В Кремле не видят межнациональной подоплеки в массовой драке, произошедшей в минувшие выходные в подмосковном Домодедове, а также некоторых других недавних инцидентах в столичном регионе.

"Речь идет о правонарушениях со стороны граждан России. Именно это является важным", - сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Правоохранительные органы предъявляют обвинения. Ведутся следственные действия. Если эти обвинения будут доказаны в суде, эти граждане РФ будут привлечены к ответственности", - отметил он.

"Никакой национальной подоплеки здесь нет и быть не может", - подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту драки в подмосковном Домодедове, произошедшей 6 ноября.

4 октября между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Арбатско-Покровской линии столичного метро трое мужчин жестоко избили пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку.

В обоих инцидентах, по сообщениям СМИ, участвовали выходцы из кавказских республик.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ПОДМОСКОВЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]