Национальной подоплеки в массовой драке в подмосковном Домодедове нет - Песков

В Кремле не видят межнациональной подоплеки в массовой драке, произошедшей в минувшие выходные в подмосковном Домодедове, а также некоторых других недавних инцидентах в столичном регионе.
"Речь идет о правонарушениях со стороны граждан России. Именно это является важным", - сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Правоохранительные органы предъявляют обвинения. Ведутся следственные действия. Если эти обвинения будут доказаны в суде, эти граждане РФ будут привлечены к ответственности", - отметил он.
"Никакой национальной подоплеки здесь нет и быть не может", - подчеркнул Песков.
Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту драки в подмосковном Домодедове, произошедшей 6 ноября.
4 октября между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Арбатско-Покровской линии столичного метро трое мужчин жестоко избили пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку.
В обоих инцидентах, по сообщениям СМИ, участвовали выходцы из кавказских республик.
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